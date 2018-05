Washington erzwang Entscheidungsspiel im NHL-Halbfinale

Die Washington Capitals haben im Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL das vorzeitige Aus abgewendet und ein Entscheidungsspiel erzwungen. Die Capitals gewannen am Montag in Washington Spiel sechs mit 3:0 und stellten in der "best of seven"-Serie auf 3:3. Damit wird der Stanley-Cup-Finalist der Eastern Conference im alles entscheidenden Spiel am Mittwoch in Tampa ermittelt.

SN/APA (AFP/Getty)/Patrick Smith Capitals-Goalie Braden Holtby schaffte ein "Shutout"