Washington Nationals gewannen erstmals Baseball World Series

Die Washington Nationals haben zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB gewonnen. Das Team aus der US-Hauptstadt gewann am Mittwoch (Ortszeit) das entscheidende siebente Spiel der diesjährigen World Series gegen die Houston Astros 6:2. Erstmals in der Geschichte der MLB, NHL und NBA gewann ein Team den Titel mit lauter Auswärtssiegen.

SN/APA (AFP/Getty)/Mike Ehrmann Überraschungssieger Washington feiert den Titel