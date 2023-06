Wasserspringer Anton Knoll hat am Dienstag bei den European Games in Polen im Finale des Turm-Bewerbs Platz sechs belegt. Der 18-jährige Wiener erreichte 379,4 Punkte, Gold ging an den Deutschen Timo Barthel (435,4).

BILD: SN/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK Anton Knoll schaffte es ins Turm-Finale/Archivbild