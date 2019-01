Watford-Legionär Prödl unterzog sich Knie-Arthroskopie

Österreichs Fußball-Teamverteidiger Sebastian Prödl hat sich am Mittwoch in London einer Knie-Arthroskopie unterzogen. Wie der 31-jährige Watford-Legionär mitteilte, seien nun "einige Wochen" individueller Vorbereitung vonnöten, um ins Mannschaftstraining zurückzukehren. Beim Premier-League-Club steht der Steirer in der aktuellen Saison allerdings am Abstellgleis.

SN/APA/ROBERT JAEGER Prödl ließ einen Eingriff vornehmen