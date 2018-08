Wattens nach 1:0 gegen BW Linz Tabellenführer in 2. Liga

WSG Wattens hat nach den Freitagsspielen in der fünften Runde der 2. Fußball-Liga mit einem 1:0 (0:0) gegen Blau Weiß Linz die Tabellenführung übernommen. Die Tiroler, die nun bei zehn Punkten halten, gewannen durch ein spätes Tor von Milan Jurdik in der 82. Minute. Dahinter folgen punktegleich Kapfenberg und Liefering, die sich in Salzburg torlos trennten.

SN/APA (Artinger)/GUENTER R. ARTING Tiroler eroberten Tabellenspitze