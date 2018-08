Wawrinka nach Sieg über Nishikori vor Rückkehr in Top 100

Der Schweizer Stan Wawrinka hat am Mittwoch (Ortszeit) beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati mit einem 6:4,6:4-Sieg gegen den Japaner Kei Nishikori seine Aufwärtstendenz der vergangenen Wochen bestätigt. Der dreifache Gewinner von Grand-Slam-Turnieren drehte die Partie nach einem 1:4-Rückstand im ersten Satz mit dem Gewinn von sieben Games in Serie

SN/APA (AFP/Getty)/Rob Carr Wawrinka war lange verletzt