Weg für Rossi zum Nationalteam frei

Minnesota Wild hat am Freitag in der nordamerikanischen Eishockeyliga gegen Dallas Stars daheim mit 1:4 verloren und ist damit in der ersten NHL-Play-off-Runde (2:4 im best of seven) ausgeschieden. Marco Rossi kam nicht zum Einsatz, steht jetzt aber dem ÖEHV-Team zur Verfügung. Der 21-jährige Vorarlberger könnte Anfang der Woche nach Österreich kommen und bereits am Donnerstag in Kapfenberg im Test gegen die Slowakei spielen. Die WM in Tampere beginnt am 12. Mai.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/S Rossi als Verstärkung für Österreichs Nationalteam