Weißhaidinger auf der "Mission Gold" gefragt wie noch nie

Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger will bei einem wahren Meeting-Marathon zu seiner Höchstform auflaufen.

Gleich mit einer Sternstunde hat die internationale Wettkampfsaison der Diskuswerfer begonnen. Der Slowene Kristjan Čeh warf beim Diamond-League-Meeting in Birmingham (GBR) am Wochenende 71,21 Meter - die zehntbeste jemals aufgestellte Weite. Der Österreicher Lukas Weißhaidinger, der in diesem Wettkampf mit 65,14 Metern den vierten Platz belegte, war beeindruckt: "Wenn du Diamond-League-Rekord, Welt-Jahresbestleistung und nationalen Rekord wirst, dann ist das durchaus historisch. Umso bemerkenswerter: Kristjan ist ja erst 23 Jahre alt. Diese Leistung muss man neidlos anerkennen."

Was der 2,06 Meter große Brillenträger aus Slowenien auf den Platz gebracht hat, ist auch für seinen Kontrahenten aus Oberösterreich nicht utopisch. Erst vor wenigen Wochen schleuderte er seinen Diskus bei einem Testwettkampf in Schwechat sogar auf 71,51 Meter, allerdings landete er außerhalb des gültigen Sektors. Die persönliche Bestmarke des Olympiadritten von Tokio liegt bei 69,04 Metern.

Birmingham hat bestätigt, dass neben den "Wikingern" Daniel Ståhl und Simon Petterson (Gold- und Silbergewinner von Tokio) sowie dem Litauer Andriusz Gudžius nun auch Kristjan Čeh beständig an der Weltspitze mitmischt. Weißhaidinger war zufrieden mit dem Auftakt: "Der vierte Platz ist echt o.k., darauf lässt sich aufbauen. Und auch mit der Weite darf ich zufrieden sein: 65,14 m kann man nicht schlecht reden", meinte er.

Es geht nun Schlag auf Schlag weiter. Weißhaidingers Trainer Gregor Högler sagt: "Lukas war noch nie so gefragt wie heuer. Im Jahr eins nach den Spielen will jeder die drei Medaillengewinner sehen." Es folgen die Austrian Top Meeting in St. Pölten (Donnerstag) und Eisenstadt (2. Juni), danach in Rabat (MAR) am 5. Juni die zweite Station der Diamond League. Weißhaidinger kommt das dichte Programm gelegen: "Die nötige Lockerheit kann man nur im Wettkampf entwickeln, das kannst du im Training nicht simulieren."

Dazu passend bringt das Jahr gleich zwei Saisonhöhepunkte, die WM in Eugene (USA) und die EM in München. Schon dort könnte die "Mission Gold" starten, die Weißhaidinger ausgerufen haben. Nach Bronze bei EM, WM und Olympia bekräftigt der 30-Jährige: "Ab sofort sind Gold- und Silbermedaillen mein erklärtes Ziel."