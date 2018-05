Weißhaidinger beim Römer Diamond-League-Meeting Siebenter

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist am Donnerstag beim Diamond-League-Meeting in Rom nicht über Rang sieben hinausgekommen. Der Oberösterreicher kam mit 64,16 Metern bei weitem nicht an seinen ÖLV-Rekord von 68,98 heran. Den Sieg im elitären Feld von elf Teilnehmern sicherte sich der Jamaikaner Fedrick Dacres (68,51 m) vor Andrius Gudzius (LTU/68,17) und Ehsan Hadadi (IRI/65,93).

Es war nicht ganz der Tag des Oberösterreichers