Weißhaidinger brach mit Diskus-Bronze den WM-Bann

Im Khalifa-Stadion von Doha ist Montagabend der Bann gebrochen. Bei den 17. Weltmeisterschaften in der Leichtathletik schrieben Österreichs Männer erstmals im Medaillenranking an. Lukas Weißhaidinger eroberte im Diskuswurf die Bronzemedaille, insgesamt war es erst die dritte ÖLV-Medaille überhaupt, die erste seit Stephanie Graf 2001 in Edmonton mit Silber über 800 m.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Lukas Weißhaidinger hat Grund zum Jubeln