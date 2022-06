Weißhaidinger brauchte nur zwei Würfe für Gold

Ein weiteres WM-Ticket winkt für Österreichs Leichtathleten. Diskus-Medaillenfavorit Lukas Weißhaidinger schonte seinen Rücken.

Am ersten Tag der Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in St. Pölten hat es etliche Favoritensiege gegeben. Der Olympiadritte Lukas Weißhaidinger gewann den Diskuswurf mit 65,31 m, Susanne Walli absolvierte die 400 m in 52,15 Sekunden - das bringt ihr gute Punkte für die WM-Qualifikation. Die 100 m gingen erwartungsgemäß an Magdalena Lindner (11,63 Sek.) und Markus Fuchs (10,20).

Weißhaidinger nützte nur zwei der sechs möglichen Würfe. "Wir hatten eine harte Trainingswoche eingelegt. Heute war es geplant, nur das Nötigste zu machen", erklärte Weißhaidinger. "Ich hatte zuletzt leichte Rückenprobleme, die werden wir jetzt behandeln und dann entscheiden, ob ich in Stockholm in der Diamond League starte, bevor es zur WM geht."

Mit der Teilnahme an den Welttitelkämpfen darf schön langsam auch Walli planen. "Es wurde die Zeit, die ich mir erhofft habe. Vorausgesetzt die Qualifikation ist geschafft, freue ich mich schon auf die WM in Eugene, nachdem ich 2014 bereits bei der U20-WM dort war", erklärte Walli.

Die bereits fix für die WM qualifizierte Mehrkämpferin Ivona Dadic landete im Hürdensprint auf Platz drei (13,73), Lena Lackner wurde mit persönlicher Bestleistung von 13,56 erstmals Staatsmeisterin. Das schaffte auch Riccardo Klotz mit 5,52 im Stabhochsprung.