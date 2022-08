Weißhaidinger erlebte bei München-EM ein Fiasko

Für Lukas Weißhaidinger hat nach der WM in Eugene auch die EM in München mit einer großen Enttäuschung geendet. Der 30-Jährige schied am Freitag im Diskusbewerb bei den European Championships in München nach drei Versuchen als Neunter mit 63,02 m aus. 30 Zentimeter fehlten für das Erreichen der Top 8, die sich danach die Medaillen untereinander ausmachten. Gold holte sich Mykolas Alekna (LTU) mit 69,78 m vor Weltmeister Kristjan Ceh (SLO/68,28) und Lawrence Okoye (GBR/67,14).





Für Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat die Leichtathletik-Europameisterschaft in München eine herbe Enttäuschung gebracht. Der 30-jährige Oberösterreicher belegte am Freitag nur Platz neun. Schon nach drei von sechs möglichen Würfen musste der Medaillen-Mitfavorit zusammenpacken, nur 63,02 Meter standen für ihn zu Buche. Damit wiederholte sich für den Olympiadritten das Debakel von der Weltmeisterschaft vor einem Monat in Eugene (USA). Auch dort war schon nach drei Würfen Schluss gewesen. Platz zehn war damals ebenfalls weit weg von den Ansprüchen des Weltklasse-Diskuswerfers gewesen.

EM-Gold holte der 19-jährige Litauer Mykolas Alekna mit 69,78 Metern vor Weltmeister Kristjan Ceh (68,28) und Lawrence Okoye (GBR/ 67,14). Alekna trat damit in die Fußstapfen seines Vaters Virgilijus Alekna, der je zwei Mal Weltmeister und Olympiasieger war. Aber: Kein 70-Meter-Wurf, keine überragenden Weiten - umso größer war die Enttäuschung von Weißhaidinger, der heuer seinen Rekord auf 69,11 Meter geschraubt hatte. "Die WM konnte ich verkraften, aber nun auch noch die EM, das ist schon etwas schwieriger", sagte der Athlet im Anschluss tief getroffen. "Irgendwie habe ich es mit dem Glück heuer nicht so ganz. Es ist jetzt so, wie es ist."

Überraschenderweise begann der Wettkampf im Trockenen. Die Wettervorhersage hatte noch eine Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent prophezeit. Dennoch begannen viele Werfer unsicher und nervös. Auch Weißhaidinger, der nach zwei ungültigen Versuchen mit dem Rücken zur Wand stand. Der erste war nur knapp übertreten, diesem Wurf trauerte er nach: "Wenn der gültig ist, bekommt der Wettkampf eine ganz andere Dynamik." So aber war das frühzeitige Aus wie in Eugene plötzlich real, weil nach den ersten drei Versuchen nur noch die besten Acht im Bewerb bleiben.

Nachdenklich schritt der 30-Jährige durch die Aufwärmzone, versuchte sich mit dem Blick hinauf auf die Tribüne zu seinen zahlreich angereisten Fans zu motivieren. Mit blassem Gesicht stieg Lukas Weißhaidinger zu seinem dritten Versuch in den Ring. 63,32 Meter waren gefordert, um den Zyprioten Apostolos Arellis auf Platz acht abzufangen. 63,02 wurden es - aus und vorbei. In der Qualifikation am Mittwoch hatte der Österreicher noch locker und gelöst 65,48 Meter geworfen.

Auch beim Einwerfen im Finale hatte er sich in Form gezeigt. "Das waren noch fast 70 Meter", schilderte nach dem Aus ein ratloser Trainer Gregor Högler. "Das Ergebnis wäre jetzt leichter zu ertragen, wenn er es überhaupt nicht draufgehabt hätte. Aber so ist es umso bitterer, weil alles drin war."

Lukas Weißhaidinger hat bei drei Großereignissen in Folge Bronze geholt. Bei der Europameisterschaft 2018 in Berlin, bei der Weltmeisterschaft 2019 in Doha und bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio war er jeweils Dritter geworden. Die Serie riss erst in Eugene. Dort hatte der Oberösterreicher mit einer riskanten Taktik - voller Angriff von Beginn weg - alles verloren. Coach Gregor Högler hatte deshalb für München die Vorgaben geändert. Nun folgt noch die Diamond League in Zürich als Saisonfinish.

Die Europameisterschaft in München droht jetzt zur ganz großen Enttäuschung für Österreichs Leichtathletik zu werden. Am Mittwoch war Siebenkämpferin Ivona Dadic disqualifiziert worden, weil sie im 200-Meter-Lauf die Begrenzungslinie ihrer Bahn betreten hatte. Am Freitag unterlief der 4x100-Meter-Staffel des ÖLV im Vorlauf schon beim ersten Wechsel ein Missgeschick, das Quartett wurde disqualifiziert. Die übrigen Österreicherinnen und Österreicher der 14-köpfigen Mannschaft blieben bestenfalls im Rahmen ihrer Erwartungen. Einen Lichtblick gibt es aber noch: Victoria Hudson tritt am Samstag im Speerwurf-Finale an.