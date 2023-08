Weißhaidinger erreichte WM-Finale souverän

Der österreichische Diskus-Athlet stieg in Budapest als Fünfter der Qualifikation mit 65,61 m ins Finale auf. Sarah Lagger kam beim Siebenkampf nicht richtig in Schwung, Raphael Pallitsch jubelte über eine neue persönliche Bestleistung im 1500-Meter-Lauf. Für Sprinter Markus Fuchs war ein falscher Schritt schon zu viel.

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger war schon mit seinem ersten Wurf in der Qualifikation praktisch durch. Da er die Richtwerte aus der zuvor abgeschlossenen Gruppe A kannte, war klar: Mit 64,34 Metern würde nicht mehr viel passieren können. Nur drei Werfer waren zuvor besser gewesen.

Weißhaidinger legte im zweiten Versuch 65,61 Meter nach. Erwartungsgemäß kam Weltmeister Kristijan Ceh (SLO) klar weiter (65,95 m), sonst waren nur Daniel Stahl (SWE/66,25 m), Alekna Mykola (LTU/66,04 m) und Traves Smikle (JAM/65,71 m) mit ihren Quali-Weiten besser als der Oberösterreicher, der im dritten Versuch mit 64,20 m eine gute Serie abschloss. Die Weite für eine Fix-Qualifikation (66,50 m) erreichte kein Werfer. Das Finale steigt am Montag (20.30 Uhr).

"Ich darf zufrieden sein", sagte Weißhaidinger. "Es hat mit dem ersten Wurf schon gut begonnen. Danach habe ich versucht zu attackieren und das schln als Training für das Finale herzunehmen. Worauf ich stolz bin: Bei meiner fünften WM stehe ich zum fünften Mal im Finale. Es war noch nicht perfekt, aber wenn ich da amm Montag anknüpfe und ein Schäuferl drauflegen kann, wäre ich zufrieden."

Sarah Lagger erlebte bei ihrer WM-Premiere nach gutem Auftakt (14,21 Sek. über 100 m Hürden, 1,77 im Hochsprung) eine mäßige Abendsession. Im Kugelstoßen, einer ihrer stärkeren Disziplinen, blieb die Kärntnerin mit 13,78 Metern deutlich unter ihren Möglichkeiten. Anschließend lief sie die 200 Meter in 25,86 Sekunden, auch das hat sie schon deutlich schneller geschafft. Mit 3478 Punkten nach dem ersten Tag liegt sie auf Rang 18. Laggers Kommentar: "Der Nachmittag ist gründlich misslungen. Kugel ging noch irgendwie, aber der 200er war wirklich nicht gut. Mir hat die lange Pause am Nachmittag ziemlich zugesetzt, im Ruheraum ist es ziemlich runtergekühlt, draußen ist es sehr warm und schwül. Aber morgen kämpfe ich weiter, vielleicht geht sich ja noch eine neue Saisonbestleistung aus."

Österreichische Fans trieben Pallitsch zu Bestzeit

Raphael Pallitsch wurde in seinem Vorlauf über 1500 Meter zwar nur Zwölfter und Gesamt-32., verbesserte aber seine persönliche Bestzeit auf 3:36,47 Minuten. Er zeigte sich im Ziel euphorisch: "Bestzeit um eineinhalb Sekunden verbessert, Wahnsinn." Beflügelt hat den Burgenländer auch eine große österreichische Fangemeinde: "Es waren unglaublich viele Österreicher da, die schon beim Reingehen geschrien haben. So geil. Von meiner Bestzeit war es so, dass ich alleine hintennachrennen hätte können. Aber ich wusste, wenn es taktisch wird, bekomme ich die Chance auf eine schnelle Zeit. Ich muss nur im Schädel da sein." Er habe alle 100 m auf die Uhr geschaut, immer die mögliche Bestzeit im Blick. Auch die Stimmung saugte er auf. "Genial. Ich bin so glücklich mit dem WM-Einstand. Hier herkommen, nicht als Tourist, sondern liefern." Pallitsch hat seine Karriere nach mehrjähriger Pause mit Anfang 30 neu gestartet und hat sich Olympia 2024 als Ziel gesetzt.

Die Bestzeit ist umso bemerkenswerter, weil sehr taktisch gelaufen wurde. Der neue Modus, in dem nur noch jeweils die sechs Besten eines Laufs aufsteigen, aber keine zusätzlichen Plätze für weitere Zeitschnellste vergeben werden, sorgte für spannende Rennen, bei denen erst im Sprint die Entscheidung gesucht. Der österreichische Rekord von Günther Weidlinger (3:34,69 Min.) ist für Pallitsch nicht mehr außer Reichweite. Sonst waren mit Robert Nemeth und Andreas Vojta nur zwei weitere Österreicher jemals über diese Distanz schneller.

Markus Fuchs nach Stolperer am Aufstieg vorbei

Markus Fuchs konnte über 100 Meter nicht an seine Bestleistungen anknüpfen. Der österreichische Rekordler (10,08 Sekunden, aufgestellt im Juni), kam nach Superstart kurz außer Tritt. Damit war der Rhythmus weg, der Niederösterreicher kam in 10,43 Sekunden ins Ziel. "Mir ist die Hüfte kurz weggegangen, damit war ich außer Tritt", analysierte Fuchs. Dennoch sei er aber zufrieden, überhaupt die Qualifikation geschafft zu haben. "Daher bin ich zwar etwas enttäuscht über den heutigen Lauf, aber saustolz, dass ich dabei war."

Innviertler Jubel über Kenia-Rakete

Souverän ins Semifinale am Samstag zog die aktuelle Nummer eins der Welt ein: Ferdinand Omanyala aus Kenia lief in seinem Heat als Zweiter in 9,97 Sekunden ein. Er konnte auf lautstarke Unterstützung aus dem Innviertel setzen: Klaus Angerer, Veranstalter des Andorfer Laufmeetings und bereits zwei Mal Gastgeber für Omanyala, war im Stadion dabei. Vor zwei Jahren hatte der Kenianer in 9,86 in Andorf eine fantastische Bestmarke gelaufen. Mittlerweile liegt sein Rekord bei 9,77, vor wenigen Wochen musste er sich bei Meeting im Pramtalstadion dem Briten Eugene Amo-Dadzie geschlagen geben, der in Budapest in 10,10 ebenfalls locker weiterkam. Am allerschnellsten war aber der Jamaikaner Oblique Seville, der in 9,86 in seinem Lauf auch Vorjahres-Weltmeister Fred Kerley um 0,13 Sekunden distanzierte.

Zwei Mal niederländisches Drama

Ein Highlight gab es noch durch Kugelstoß-Weltmeister Ryan Crouser: Er warf 23,51 Meter - nur fünf Zentimeter unter seinem eigenen Weltrekord vom Mai 2023. Und zum Finale spielten sich noch zwei Dramen ab: Im 10.000-Meter-Lauf der Frauen stürzte Sifan Hassan (NED) in Führung liegend wenige Meter vor dem Ziel, es gab einen Dreifachsieg. In der 4x-400-Meter-Mixed-Staffel strauchelte Hassans Landsfrau Femke Bol ebenfalls in Führung liegend knapp vor dem Ziel. Die USA siegten in der Weltrekordzeit von 3:08,80 Min.