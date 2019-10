Weißhaidinger genießt den Moment und will WM-Bronze abfeiern

In der Rolle des Jägers fühlt sich Lukas Weißhaidinger wohl. Mit dieser Einstellung ist er bei der WM in Doha in das Diskus-Finale gegangen. Die Bronzemedaille ist die erste für Österreichs Männer in der Geschichte von Leichtathletik-Weltmeisterschaften. "Wir werden sie auf alle Fälle abfeiern, es ist eine Medaille auf Weltniveau. Wer weiß, wie oft man so was erreicht", sagte der Oberösterreicher.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Emotionen nach dem Riesenerfolg