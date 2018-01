Weißhaidinger gewann ISTAF Indoor klar vor R. Harting

Der Oberösterreicher Lukas Weißhaidinger hat am Freitag in Berlin den Diskusbewerb des traditionellen ISTAF Indoor gewonnen. Vor 12.100 Zuschauern kam der 25-jährige Olympia-Sechste auf 63,91 m und distanzierte damit den deutschen Olympiasieger Robert Harting klar um 1,59 m. Mit Daniel Jasinski (61,86) ging auch Platz drei an einen Deutschen.

SN/APA (dpa)/Jens Wolf Robert Harting geschlagen