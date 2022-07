Weißhaidinger richtet Blick schon auf München

Falsche Taktik: Der Medaillenfavorit musste sich bei der WM in Eugene mit Platz zehn begnügen.

Die verpasste WM-Medaille in Eugene schmerzt Lukas Weißhaidinger und Trainer Gregor Högler, Vorwürfe wegen der nicht aufgegangenen Taktik gibt es keine. "Er hat den halben Schaden, ich habe den halben. Wir teilen die Schuld. Die Last auf seinem und meinem Rücken, das geht schon", sagte Högler nach dem zehnten Platz im Diskuswurf. Der bei Großereignissen dreifache Bronzemedaillengewinner Weißhaidinger blickt schon auf die München-EM Mitte August. "Auf Regen folgt der schönste Regenbogen, habe ich gehört."

Mit 63,98 m schrammte der ÖLV-Rekordler deutlich am Edelmetall vorbei, das sich der slowenische Saisondominator Kristjan Čeh (71,13 m) sowie die Litauer Mykolas Alekna (69,27) und Andrius Gudžius (67,55) holten. Weißhaidinger errang in seiner Karriere bereits Bronze bei EM, WM und Olympia. "Wir haben gesagt, wir wollen eine andere Farbe. Es ist das passiert, was passieren kann, wenn du riskierst", resümierte Högler nach dem Bewerb in der Mixed Zone des Hayward Field. "Das Geschäft ist halt beinhart. Wir übernehmen konsequent die Verantwortung, das brauchen wir nicht schönzureden."

Anstatt langsam anzufangen und in den Wettkampf reinzukommen, lautete die Taktik, die Konkurrenz zu schocken und vorzulegen. "Steigern ist halt leichter. Wenn du schnell anfängst, dann ist ein Zurück immer schwierig", stellte Högler fest. "Er hat nicht mehr reingefunden." Man sei eben "bei einer Weltmeisterschaft und nicht im Kinderbewerb. Das muss man auch aushalten. Wir halten es eh aus, aber leiwand ist es nicht."

Er ärgere sich freilich, aber es komme ja eine Europameisterschaft. "Natürlich ist eine Chance weg. Und die Gegner bei der EM sind die gleichen, das macht es umso schwerer in Europa. WM und EM sind dasselbe Kaliber, deswegen ist es so schade, weil du bei der WM natürlich mehr glänzen kannst als bei einer EM", ist dem Trainer bewusst.

Dass Weißhaidinger in guter Form ist, weiß der 30-Jährige auch selbst. "Ich weiß, was ich draufhabe. Das hätte ich gern gezeigt, das schmerzt jetzt. Ich bin überzeugt, dass ich noch nie in so einer Form war. Aber der nächste Wettkampf kommt bestimmt, da werde ich das wieder zeigen können." Solche Tage gebe es und wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder können. "Ich weiß um meine Qualitäten."

Natürlich bekäme er bei der EM heuer nochmals die Chance, aber das absolute Highlight seien die Weltmeisterschaften gewesen, meint der Innviertler. "Die wiegen mehr als die EM. Aber wenn es bei der EM funktioniert, vergisst man das hier auch schnell wieder."