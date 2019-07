Weißhaidinger-Sieg bei Staatsmeisterschaften

Mit 65,58 m hat sich Lukas Weißhaidinger am Samstag in Innsbruck den Diskus-Staatsmeistertitel geholt. Der Oberösterreicher zog die drei deutlich hinter ihm gereihten Athleten zu persönlichen Bestleistungen. "Es hat wirklich Spaß gemacht", sagte der 27-Jährige nach seinem vierten Titelgewinn. "Ich hab' es sehr genossen, nach längerer Pause wieder in Österreich zu werfen", meinte der ÖLV-Rekordler.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Weißhaidinger holte sich in Innsbruck den Diskus-Staatsmeistertitel