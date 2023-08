Weißhaidinger startet mit Samstagabendshow vor vollem Haus

Diskus-ÖLV-Rekordhalter Lukas Weißhaidinger startet die WM-Mission in Budapest am ersten Wettkampftag, Samstagabend (ab 20:43 Uhr), mit der Qualifikation.

Der 31-jährige Oberösterreicher wurde als zweiter Athlet in die Gruppe B gelost.

Weltmeister Kristjan Ceh (SLO) kommt unmittelbar nach Weißhaidinger an die Reihe.

Auch Ex-Weltmeister Andrius Gudzius wirft in der zweiten Gruppe.



Mit Kristjan Ceh hat sich Weißhaidinger beim ersten Lokalaugenschein am Freitag ausgiebig unterhalten. "Das Feedback unter den Werfern ist durch die Bank top. Das Stadion sieht hervorragend aus, dem Wettkampf steht nichts im Weg. Alles ist perfekt, der Wurfkreis inbegriffen. Er ist wirklich griffig, selbst bei Regen drohen keine Probleme", meinte Coach Gregor Högler.

Fans fiebern vor Ort mit

Beste Samstagabend-Unterhaltung ist garantiert. "Das Stadion wird auskauft sein, ich freu' mich auf die Qualifikation. Die Ungarn sind sehr sportbegeistert. Am Rundherum gibt's nichts auszusetzen, die Bedingungen sind erstklassig, aktuell auch das Wetter", bestätigte Lukas Weißhaidinger. Wie schon gewohnt, wird auch ein ganzer Bus mit Fans aus seiner Innviertler Heimat mit dabei sein: "Es ist immer wieder schön, wenn man österreichische Fahnen im Stadion sieht."



Die erste Entscheidung fiel noch im Stadion. "Wir nehmen die Schuhe mit dem mittelschnellen Belag, nicht die schnellsten", entschied der 31-jährige Oberösterreicher. "Das ist eine reine Gefühlsentscheidung. Mit diesen Schuhen fühle ich mich ultra-sicher."

Zweite Quali-Gruppe ist ein Vorteil

Das Los meinte es gut mit dem Weltranglisten-Fünften: "Prinzipiell ist es ein kleiner Vorteil, schon zu wissen, wie die Gruppe A geworfen hat. Das erlaubt dir in der Regel, deine Kräfte ein bisschen einteilen zu können. Man kann jedenfalls nicht davon ausgehen, dass alle Favoriten die automatische Final-Qualifikationsweite von 66,50 m übertreffen. Das ist auch für mich eine Hausnummer. Bei Olympia habe ich mit 67,07 m Bronze geholt", betonte der Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio. "Man wird sicher 64,50 m benötigen, um unter die Top-12 zu kommen. Wenn nicht mehr..."

70-Meter-Club ist groß wie nie

Insgesamt gehen im Diskuswerfen der Männer 35 Athleten aus 25 Nationen an den Start (Samstag, Gruppe A ab 19:10, Gruppe B ab 20:43 Uhr). Deutschland, Jamaika, Litauen und die USA stellen je drei Teilnehmer, Schweden und Chile je zwei. Die automatische Qualifikationsweite wurde gegenüber der WM 2022 in Eugene um einen halben Meter gesteigert. So schwer war es jedenfalls noch nie, einen Fixplatz im Finale zu ergattern. Auch die Konkurrenz ist stärker denn je: Dass in einer Saison gleich fünf Athleten über 70 m werfen (Weißhaidinger ist in diesem exklusiven Klub mit von der Partie), dass gab's bislang erst einmal, nämlich 1984. "Dass ich die 70 Meter übertroffen habe, ist ein tolles Gefühl", sagt der Österreicher. "Jetzt sind keine Störfeuer mehr da und ich kann mit breiter Brust bei der WM antreten." Auch die Olympiaqualifikation für Paris hat Weißhaidinger bereits in der Tasche.



Für eine Medaille müssen andere auslassen

Für Lukas Weißhaidinger ist es die insgesamt fünfte WM-Teilnahme, damit ist er auch mit Abstand der erfahrenste des achtköpfigen rot-weiß-roten WM-Teams. Absolutes Highlight war die Bronzemedaille 2019 in Doha, in London 2017 belegte der Olympia-, WM- und EM-Medaillengewinner den neunten Rang, im Vorjahr in Eugene wurde er Zehnter.

Für die Mission Budapest gibt's zwei vorrangige Ziele: Erstens das Ergebnis von Eugene zu toppen und im Finale die Runde der letzten acht zu erreichen, damit sechs Versuche werfen zu dürfen. Und zweitens die Weite von 67,07 m von Olympia 2021 in Tokio zu verbessern. Weiter hat Weißhaidinger bei einem Großereignis noch nie geworfen.

Von einer Medaille spricht der 31-Jährige diesmal nicht: "Da müsste einer aus dem Trio Olympiasieger Stahl, Weltmeister Ceh und Europameister Alekna auslassen." Das Diskus-Finale (der Top-12) ist für Montag, 20:30 Uhr, angesetzt.