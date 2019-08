Weißhaidinger und Co. kämpfen um Klassenerhalt

Österreichs Leichtathleten liegen nach dem ersten Tag und 21 von 40 Bewerben der Team-EM der 2. Liga in Varazdin an der neunten Stelle (139,5 Punkte). Damit gilt es am Sonntag noch etwas an Boden gut zu machen, Ziel ist der siebente Rang und damit der Klassenerhalt.

Darauf fehlen momentan 3,5 Punkte. Es führt Estland mit 185 Punkten, fünf der zwölf Teams steigen in die 3. Liga ab. Disziplinsiege gab es für Sprinter Markus Fuchs über 100 m bei Gegenwind von 2,6 m/s in 10,64 Sek., die 4 x 100 m-Männer-Staffel und Andreas Vojta auf den 5.000 m (14:28,01 Min.). Die Salzburger Hürdensprinterin Steffi Bendrat holte als Schlussläuferin mit der 4x-100-Meter-Staffel Rang vier, ihr e Union-Clubkollegin Michaela Egger stellte als Drepsrung-Achte mit 12,48 Metern eine Saisonbestmarke auf. Isaac Asare kam im Weitsprung als Elfter auf 6,92 Meter. "Ich bin mit dem Teamgeist und den vielen guten Resultaten wirklich zufrieden. Es ist wie erwartet knapp, aber wir haben einen starken zweiten Tag und unser Teamgeist ist ausgezeichnet", sagte ÖLV-Sportdirektor Gregor Högler. Am Sonntag sind u.a. Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und Hürdensprinterin Beate Schrott im Einsatz. Quelle: SN