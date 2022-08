Weißhaidinger und Dadic sehen sich in der Rolle der Jäger

Lukas Weißhaidinger und Ivona Dadic sind Österreichs etatmäßige Medaillenfavoriten. Bei der EM in München wollen sie das Feld von hinten aufrollen.





Beide stammen aus Oberösterreich, haben aber ihre sportliche Heimat nach Niederösterreich verlegt. Beide sind Heeressportler, und wenn es um Medaillenchancen bei Leichtathletik-Großereignissen geht, halten sie seit zehn Jahren konstant die rot-weiß-rote Fahne hoch: Vieles in den Karrieren von Ivona Dadic und Lukas Weißhaidinger läuft parallel. Am Mittwoch starten die Siebenkämpferin und der Diskuswerfer auch zeitgleich in die Europameisterschaft in München. Wieder unter gleichen Vorzeichen, denn beide sehen sich diesmal eher in der Rolle des Jägers als des Gejagten.

