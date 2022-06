Weißhaidinger wartet auf den "Lucky Punch"

Weltklasse-Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat die intensive Vorbereitung auf die WM in den USA gestartet. Mit Konstanz nähert er sich der Traummarke von 70 Metern.

Gold bei einer Staatsmeisterschaft nimmt ein Weltklasse-Athlet wie Lukas Weißhaidinger zwar praktisch im Vorbeigehen mit. Der Start bei den Titelkämpfen am Samstag in St. Pölten ist für den Olympiadritten im Diskuswurf aber Ehrensache. Es wird sein vorletzter Wettkampf vor der Weltmeisterschaft in Eugene (USA) Mitte Juli sein. Danach folgt nur noch die Diamond League in Stockholm am 30. Juni.

Wie sehr dem Innviertler das vertraute österreichische Ambiente liegt, hat er Ende Mai bei seinem Rekordwurf in Eisenstadt bewiesen. ...