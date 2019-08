Bei den Vorbereitungen zur Ruder-WM in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist am Mittwoch kurz nach 13.00 Uhr ein Para-Sportler aus Weißrussland mit seinem Boot auf der Donau umgekippt. Das Unglück passierte in Sichtweite von Feuerwehrtauchern, bestätigte die oö. Polizei der APA entsprechende Medienberichte. Seither wurde nach dem Para-Ruderer fieberhaft gesucht.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Nach dem vermissten Sportler wird fieberhaft gesucht