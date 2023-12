Die für 18.45 Uhr MEZ geplant gewesene Weltcup-Abfahrt der Männer in Beaver Creek ist wegen der jüngsten Schneefälle in Colorado auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Organisatoren kündigten eine weitere Entscheidung über das Rennen bis 19.00 Uhr MEZ an.

BILD: SN/GEPA PICTURES Vincent Kriechmayer und Co. müssen warten.