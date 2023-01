Weltcup der Nordischen Kombinierinnen abgesagt

Der Frauen-Weltcup in der Nordischen Kombination in Otepää ist am Samstag nach dem Massenstart-Langlauf wegen zu starken Windes auf der Schanze abgesagt worden. Nach dem 5-km-Lauf war Lisa Hirner als beste Österreicherin auf Rang fünf gelegen.

Der am gleichen Schauplatz stattfindende Männer-Bewerb sollte um 17.00 Uhr aber gestartet werden. Nach dem 10-km-Massenstart-Rennen liegt Johannes Lamparter als bester ÖSV-Mann auf Position drei. Die Samstag-Bewerbe sind im seltenen Modus angesetzt, nach dem das Skispringen erst nach dem Langlauf erfolgt.