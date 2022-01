Weltcup-Slalom der Männer in Zagreb nun am Donnerstag

Nach dem Chaos um die Absage des Weltcup-Slaloms der Männer am Mittwoch in Zagreb ist das Rennen nun am Donnerstag neu angesetzt worden. Startzeiten der beiden Durchgänge sind 13.00 und 16.10 Uhr. Danach soll es mit dem Charterflug weiter nach Adelboden gehen, wo am Wochenende Technikbewerbe auf dem Programm stehen.

SN/APA/AFP/DAMIR SENCAR Rennen am Bärenberg verschoben