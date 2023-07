Weltklasse-Ambiente soll Katharina Stöger zu nächster Bestmarke treiben

Am Ende einer erfolgreichen Saison nimmt Salzburgs Parade-Leichtathletin Katharina Stöger in Andorf die 1000 Meter in Angriff.

Afrikas schnellster Läufer Ferdinand Omanyala über 100 Meter, Lukas Weißhaidinger und Robert Harting im Diskus-Duell, dazu reihenweise WM-Starter und -Kandidaten: Das Josko-Laufmeetings in Andorf bietet genau das richtige Ambiente für Bestmarken. Deshalb gibt auch Katharina Stöger (Union Salzburg LA) noch einmal Gas, ehe sie die Freiluft-Saison abschließt: "Über 1000 Meter möchte ich eine gute Bestmarke hinlegen", sagt die 19-Jährige. 2:54,39 Min. stehen bislang für sie zu Buche.

Es wäre die vierte persönliche Bestzeit für Stöger in diesem Monat, die trotz Maturastress im SSM eine starke Saison hingelegt hat. Über ihre Paradestrecke 800 Meter sowie über 400 und 1500 Meter hat sie sich jüngst verbessert. Bei den österreichischen U23-Meisterschaften holte sie Gold (800 Meter) und zwei Mal Silber (400 und 1500 Meter), bei der allgemeinen Staatsmeisterschaft Silber über 800 und 1500 Meter, bei den Landesmeisterschaften vier Mal Gold. "Nur international hätte es mehr sein dürfen", trauert Stöger der verpassten Chance auf die U23-EM nach. Mit dem deutlich zu streng angesetzten Limit war eine Qualifikation außerhalb ihrer Reichweite.

Ihr Trainer Peter Bründl traut Stöger noch viel zu, immerhin ist sie in der Leichtathletik noch ziemlich "frischg'fangt". Bis vor knapp drei Jahren strebte die Salzburgerin eine Karriere als Springreiterin an, ehe sie via Fünfkampf ihre Laufstärke wiederentdeckte: "Ich war schon früher bei Schulläufen recht schnell."

Die Hallensaison 2024 wird Katharina Stöger schon in Wien bestreiten: Sie beginnt im Herbst an der WU ein Studium der Betriebswirtschaft. Die Trainingspläne kommen weiterhin von Peter Bründl, und dann sollte klappen, was heuer nicht gelang: "In zwei Jahren steigt die nächste U23-EM."