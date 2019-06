Weltmeister Dennis gewann Tour-de-Suisse-Auftakt

Zeitfahrweltmeister Rohan Dennis hat am Samstag den Auftakt der Tour de Suisse gewonnen und damit den ersten Sieg seit seinem WM-Triumph im September des Vorjahres in Innsbruck gefeiert. Der Australier aus dem Bahrain-Team gewann in Langnau den 9,5 km langen Kampf gegen die Uhr eine Sekunde vor dem Polen Maciej Bodnar (Bora). Dritter wurde zeitgleich Dennis' Landsmann Michael Matthews (Sunweb).

SN/APA (Keystone)/GIAN EHRENZELLER Rohan Dennis: Ein Mann und sein Fahrrad kämpfen gegen die Landschaft