Weltmeister Joshua am 12.12. vor 1.000 Fans gegen Pulew

Box-Weltmeister Anthony Joshua misst sich am 12. Dezember in der Londoner Wembley-Arena mit Herausforderer Kubrat Pulew aus Bulgarien. Für den Kampf wurden nun 1.000 Fans zugelassen. Der Schwergewichtschampion nach IBF, WBA und WBO-Version tritt mit einigen Monaten Verspätung wegen der Coronakrise zu seiner Pflichtverteidigung an. Der Fight war aus logistischen Gründen von der O2-Arena in die Wembley Arena verlegt worden.

SN/APA (AFP)/FAYEZ NURELDINE Joshua steigt wieder in den Ring

"Ich kann euch nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass wieder Fans dabei sein dürfen", meinte Eddie Hearn vom Promoter Matchroom Boxing. Ermöglicht wurde dies durch ein sehr strenges Sicherheitskonzept. Quelle: Apa/Ag.