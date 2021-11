Weltmeister Xavi kehrt als Trainer zum FC Barcelona zurück

Der frühere Barcelona-Mittelfeldregisseur Xavi Hernandez kehrt als Trainer zum Traditionsklub zurück. Der FC Barcelona teilte in der Nacht auf Samstag mit, dass er sich mit dem 41-Jährigen auf ein Engagement für die laufende Saison und die kommenden zwei Spielzeiten geeinigt habe. Die Vereinbarung sei nach Gesprächen mit Xavis bisherigem Klub Al-Sadd erzielt worden. Der Ex-Superstar hatte bei dem katarischen Fußballverein einen noch bis zum Jahr 2023 laufenden Trainervertrag.

Xavi, der zweifache Europameister (2008, 2012) und Weltmeister von 2010, soll bei Barça die Nachfolge des Niederländers Ronald Koeman antreten, der vor gut einer Woche entlassen worden war. Seither betreut der bisherigen Trainer der B-Elf, Sergi Barjuan, die Profis interimistisch. Unter seiner Regie schaffte das Team, dem auch der Wiener Yusuf Demir angehört, daheim zunächst ein 1:1 gegen CD Alavés und ist in der Liga nur Neunter. Am Dienstag gewannen die Katalanen in der Champions League bei Dynamo Kiew mit 1:0 und wahrten damit ihre Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales.

Xavi hatte zwischen 1998 und 2015 für Barcelona gespielt und mit dem Club vier Mal die Champions League gewonnen. Er habe große Lust, "nach Hause zurückzukehren", sagte der frühere Mittelfeldstar vor kurzem.