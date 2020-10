Weltmeisterin Hassan mit Europarekord über 10.000 m

Weltmeisterin Sifan Hassan hat den über 18 Jahre alten 10.000-Meter-Europarekord der britischen Lauf-Legende Paula Radcliffe gebrochen. Beim Leichtathletik-Meeting in Hengelo gewann die 27-jährige Niederländerin, die in Äthiopien geboren wurde, das Rennen am Samstag überlegen in 29:36,67 Minuten. Fast die Hälfte der 25 Runden lief sie allein und stürmte auf und davon.

SN/APA (AFP)/OLAF KRAAK Sifan Hassan (NED) lief die zehn Kilometer in 29:36,67 Minuten

Hassan blieb schließlich fast 25 Sekunden unter dem alten Europarekord, den die frühere Marathon-Weltrekordlerin Radcliffe 2002 bei den Europameisterschaften in München aufgestellt hatte (30:01,09). Sie ist damit die viertschnellste Frau überhaupt auf dieser Distanz. Den Weltrekord hält die Äthiopierin Almaz Ayana mit 29:17,45 Minuten seit ihrem Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro. Quelle: Apa/Dpa