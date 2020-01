Weltranglistenerste Barty in Brisbane bereits ausgeschieden

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty ist im Heim-Turnier in Brisbane bereits im Achtelfinale gescheitert. Die Australierin musste sich der Qualifikantin Jennifer Brady (USA) am Donnerstag mit 4:6,6:7(4) geschlagen geben. Brady hatte in der ersten Runde des mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Events bereits die Russin Maria Scharapowa ausgeschaltet.

SN/APA (AFP)/PATRICK HAMILTON Ashleigh Barty musste sich geschlagen geben