2:01:09: Eliud Kipchoge schreibt in Berlin Marathon-Geschichte

Der 37-jährige Ausnahmesportler aus Kenia unterbot seinen eigenen Weltrekord am Sonntag um eine halbe Minute. Eine starke Zeit brachte auch der Salzburger Peter Herzog am Brandenburger Tor ins Ziel.

Seine bisherige Bestleistung von 2:01:39 Stunden war Kipchoge 2018 ebenfalls in Berlin gelaufen. Im Herbst 2019 hat der zweimalige Olympiasieger aus Kenia in Wien bei einem eigens auf ihn abgestimmten Marathon mit wechselnden Tempomachern in 1:59:40 Stunden die Zweistundengrenze unterboten.

Der Salzburger Peter Herzog hat in Berlin einen sehr guten Marathon hingelegt. Er war bis zur 25-Kilometer-Marke auf Kurs in Richtung österreichischer Rekord, den er selbst mit 2:10:06 hält. Danach büßte er etwas an Tempo ein. In 2:12:16 Stunden (seine bislang drittschnellste Zeit) kam er auf Platz 21 unter insgesamt rund 45.000 Startern und war zweitschnellster Europäer des Rennens. Der 35-jährige Saalfeldner hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich. Verletzungsbedingt verpasste er das EM-Limit für München. Danach peilte er einen EM-Start über 10.000 Meter an, schrammte aber hauchdünn am Limit vorbei.