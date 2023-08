Weltrekord: 92.000 Zuschauer bei Volleyballspiel

Ein College-Volleyballspiel in den USA ist seit Mittwoch das bestbesuchte Frauen-Sportereignis.

92.003 Fans kamen am Mittwochabend (Ortszeit) ins Memorial Stadium in Lincoln im US-Bundesstaat Nebraska, um das College-Volleyball-Spiel der Nebraska Huskers gegen Omaha anzuschauen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Der alte Rekord stand bei 91.648 Zuschauern für das Champions-League-Duell zwischen den Fußballerinnen aus Wolfsburg und dem FC Barcelona im Camp Nou im April 2022. Volleyball ist in Nebraska der beliebteste Sport für Schülerinnen in der High School.

Das Vergnügen für die vielen Fans war relativ kurz: Nebraska siegte in der einseitigen Partie mit 25:14, 25:14 und 25:13.