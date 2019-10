Die Judo-Weltmeisterschaft 2021 findet doch nicht in Österreich statt. Der Weltverband (IJF) hat dem österreichischen Verband die Ausrichtung der WM am Samstag entzogen. In einem Anwaltsschreiben begründete der Weltverband die Rücknahme der Vergabe mit der nicht fristgerechten Bezahlung der zweiten Rate. Das gab der ÖJV am Sonntag bekannt.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Doch keine Judo-WM 2021 in Österreich