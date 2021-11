Wenn das Herz nicht mehr mitmacht

Eine lange Serie an Zwischenfällen im Sport mündete nun im Tod eines Eishockey-Profis. Gibt es einen Bezug zu Covid-Erkrankungen?

Die schwarze Serie begann gefühlt mit dem Kollaps von Christian Eriksen im letzten Sommer. Der 29-jährige Däne brach bei einem EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland in Kopenhagen bewusstlos zusammen. Die Sportwelt hielt ob der Liveübertragung den Atem an, doch die Sache ging glimpflich aus, der Fußball-Profi lebt mittlerweile mit einem Defibrillator. Danach riss die Serie von Sportlern, die bei der Ausübung ihres Berufs kollabiert sind, nicht ab - ehe es am Mittwoch sogar einen bedauerlichen Todesfall gab. Der 24-jährige slowakische ...