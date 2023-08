Wenn Schläge Millionen bedeuten: Sepp Straka jagt den Mega-Jackpot

Der Wiener qualifizierte sich für das Tour-Finale der besten 30 Golfer der US Tour - diese spielen bis Sonntag um 75 Millionen Dollar.

Es ist ein grandioses Jahr, das der Wiener Sepp Straka bisher auf der US Tour gespielt hat - und nun steht der Höhepunkt bevor: Straka qualifizierte sich im allerletzten Abdruck doch noch für das Finale des FedEx-Cups, das ab dem morgigen Donnerstag auf dem East-Lake-Kurs bei Atlanta (Georgia) gespielt wird. Erst in der Schlussrunde der BMW Championships drehte er mit einer 66er-Runde groß auf und schaffte es damit in der FedEx-Wertung auf den angepeilten 30. Platz. Denn die Finalserie der US-PGA-Tour wird in drei Turnieren gespielt: Zunächst qualifizieren sich die besten 70 für das erste Turnier, davon schaffen es die besten 50 zum zweiten Event (eben die BMW Championships) und die besten 30 qualifizieren sich für das große Finale ab Donnerstag. "Es ist unglaublich schwer, bis nach Atlanta zu kommen. Du musst erst ein super Jahr haben und dann auch noch die Play-offs überstehen, wenn es hart auf hart geht. Am Ende habe ich viel Hilfe von anderen gebraucht, aber die nehme ich gerne."

Was das Finalwochenende auch noch so besonders macht: Es ist das höchstdotierte Einzelsportevent überhaupt. Ab Donnerstag geht es um unglaubliche 75 Millionen Dollar Preisgeld, allein der Sieger streicht 18 Millionen Dollar ein (hier Bonus genannt), auf den Rängen zwei und drei sind es immer noch 6,5 Mill. bzw. 5 Mill. Dollar. Selbst auf dem 30. und letzten Platz gibt es noch 500.000 Dollar. Im Vorjahr war Straka ebenfalls für das Finale qualifiziert und kassierte als Siebter 1,635 Mill. Dollar. Eine weitere Besonderheit: Die Spieler starten nach ihrer Platzierung in der Rangliste mit einem Guthaben an Schlägen. Straka beginnt als 30. bei null, Leader Scottie Scheffler (USA) mit zehn Schlägen unter null. Am Ende zählt die Gesamtwertung nach vier Runden.

Strakas "mit Abstand bestes Jahr auf der Tour" endet auch mit einem Höhenflug in der Weltrangliste, da zog er am ehemaligen Weltranglistenersten Justin Thomas (USA) vorbei und liegt auf Rang 24 - seine Karriere-Bestmarke. Das Jahr ist aber für Straka noch nicht vorbei, er wird mit großer Sicherheit auch beim Ryder Cup Ende September in Rom für Team Europa abschlagen. Und die Finalqualifikation wirkt auch noch im Jahr 2024 nach, sie bringt Einladungen für das US Masters, die US Open und British Open.