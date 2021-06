Wer ist Verena Mayr? Siebenkampf-Comeback nach 624 Tagen

Die frisch vermählte Siebenkämpferin Verena Mayr und Ivona Dadic bestreiten in Ratingen ihre Olympiageneralprobe.

Verena Mayr - dieser Name ist auf einer Startliste im Leichtathletik-Siebenkampf noch ungewohnt. Erst vor einer Woche hat die WM-Dritte Verena Preiner in ihrer Heimat Ebensee ihren Lebensgefährten Thomas geheiratet. "Es war noch romantischer, als wir es uns erträumt hatten", sagt die 26-Jährige. Statt in die Flitterwochen geht es in den nächsten Wettkampf. Es ist der erste seit 624 Tagen für Mayr. Im Oktober 2019 hat sie in Doha WM-Bronze erobert. Am Wochenende steigt sie unter neuem Namen bei der ...