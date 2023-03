Wer schafft es zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris? Salzburg hat mehrere Eisen im Feuer

Wer hat gute Karten? Für wen kommt dieses Ziel zu früh? Eine Standortbestimmung rund 500 Tage vor den Sommerspielen.

Die Olympischen Spiele in Paris werden am 26. Juli 2024 eröffnet. Dabei sein ist gewiss nicht alles - und dennoch der große Traum vieler Sommersportler. In Tokio 2021 hielten Sportschützin Sylvia Steiner, Marathonmann Peter Herzog und Triathlet Lukas Hollaus Salzburgs Fahne hoch. Um auch in Frankreich gut vertreten zu sein, hat das Land Salzburg einen Olympiakader installiert. Aktuell werden 26 Athleten und Athletinnen mit in Summe mehr als 160.000 Euro jährlich gefördert. Die Qualifikation startet nun so richtig. Wie stehen ...