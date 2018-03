Werder besiegte Köln 3:1 - Junuzovic und Kainz mit Assists

Werder Bremen hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der deutschen Fußball-Bundesliga gemacht. Die Mannschaft von Coach Florian Kohfeldt setzte sich am Montag zum Abschluss der 26. Runde gegen Schlusslicht 1. FC Köln 3:1 durch und schaffte damit in der Tabelle den Sprung auf Rang 13 samt Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz. Für Köln wird es hingegen immer aussichtsloser.

SN/APA (dpa)/CARMEN JASPERSEN Jubel nach Werders Treffer zum 2:0