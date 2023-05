Westwien nach Sieg über Fivers im HLA-Finale

Die SG Westwien hat ihre Abschiedstour verlängert und steht im Finale der Handball Liga Austria. Der Traditionsverein, der den Spielbetrieb mit Saisonende aus wirtschaftlichen Gründen einstellt, gewann am Montag das entscheidende dritte Halbfinalspiel gegen den Stadtrivalen Fivers Margareten in der Südstadt mit 35:30 (15:12) und die "best of three"-Serie 2:1. Im Finale geht es ab Sonntag gegen HC Linz um den sechsten Meistertitel der Clubgeschichte, den ersten seit 30 Jahren.

"Es ist unglaublich. Es hätte das letzte Spiel für Westwien sein können. Es geht Gottseidank weiter", sagte Torhüter Constantin Möstl. Westwien lag kein einziges Mal in Rückstand und ab dem 11:10 (24.) stets in Führung. Dank zweier Treffer kurz vor der Pause gingen die Gastgeber mit einem Plus von drei Toren in die Kabine und zogen zu Beginn der zweiten Halbzeit mit vier Treffern hintereinander auf 19:13 davon.

Die Fivers, die am Donnerstag einen 11-Punkte-Rückstand beinahe noch wettgemacht hatten, zeigten aber wieder Comeback-Qualitäten und schafften dank fünf Toren in Serie von Marin Martinovic und Marc-Andre Haunold den Anschluss (20:21). Doch Westwien, angeführt von Franko Lastro (11 Tore) und Markus Mahr (9), fing sich wieder und fordert nun im Finale den HC Linz, der Titelverteidiger Krems überraschend in zwei Spielen entthront hat. Die "best of three"-Finalserie beginnt am Sonntag in Maria Enzersdorf.

"Linz hatte nicht so einge gute Saison bis zu den Play-offs, da waren sie unglaublich. Sie haben zurecht Krems rausgeworfen", sagte Möstl, der zuversichtlich für ein Happy End ist. "Wir müssen genau das machen wie gegen die Fivers: in der Deckung gut stehen, ich muss was halten und vorne müssen wir die Tore schießen", so Möstl.

Ergebnis HLA-Halbfinale - 3. Spiel (best of three): SG Insignis Handball Westwien - HC Fivers WAT Margareten 35:30 (15:12). Endstand in der Serie: 2:1.

Westwien im Finale gegen HC Linz. Spieltermine der "best of three"-Serie: 4. Mai (19.00 Uhr) in Maria Enzersdorf, 7. Juni (20.20) in Linz, 11. Juni (20.30) in Maria Enzersdorf.