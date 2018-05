Wie "Apollo 13" - Ricciardo nach Monaco-Sieg gefragter Mann

Am Vormittag ein "Catch" von Tom Brady, am Nachmittag ein eleganter Bauchfleck in den Pool, am Abend Champagner-Dinner beim Fürsten: Der Sonntag wäre für Daniel Ricciardo auch ohne erstmaligen Sieg in Monaco aufregend gewesen. Der Australier war trotz "Bummelfahrt" in einem angeschlagenen Red Bull der verdiente Sieger. "Es war das beste Wochenende meiner Karriere", jubelte der 28-Jährige.

SN/APA (AFP)/ANDREJ ISAKOVIC Der Australier genoss die Sektdusche diesmal besonders