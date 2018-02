Wie geht Nordische Kombination?

Bereits seit den ersten Olympischen Spielen 1924 gehört die Kombination aus Skispringen und Langlaufen zum Programm.





Bei der Nordischen Kombination werden die beim Springen erzielten Punkte in Zeitrückstände auf den Führenden umgerechnet. Dabei entsprechen auf der Großschanze 15 Punkte einer Minute bzw. 0,25 Punkte einer Sekunde in der Loipe. Somit ist der erste Langläufer im Ziel auch der Sieger.



Bis zur Einführung dieser "Gundersen-Methode" 1988 war ein kompliziertes Rechenverfahren zur Ermittlung des Siegers notwendig, wobei die Langlaufzeit in Punkte umgerechnet und zu den Sprung-Punkten addiert wurde. Bis 1952 fand zuerst das Langlaufen und danach das Springen statt.

Eine weitere Reform 2008 straffte das Event weiter. Statt zwei Sprungdurchgängen und einem 15-Kilometer-Langlauf wird seither nur noch einmal gesprungen und 10 Kilometer gelaufen.



In einem Teambewerb absolviert ein Quartett je einen Sprung und danach mit den nach der Gundersen-Methode errechneten Zeitabständen eine 4x5-Kilometer-Staffel. Hierbei entsprechen aber bei Olympischen Spielen 60 Punkte einer Minute.



(SN)