Erst nach über vier Stunden kam das Catcher Car: Die Pinzgauerin Conny Stöckl-Moser lief bei dem Event zugunsten der Rückenmarksforschung zwei Mal unter die Besten der Welt.

Conny Stöckl-Moser stellte bei ihren Teilnahmen am Wings for Life World Rund überragende Bestmarken auf.

Die Spannung steigt wenige Tage vor der zehnten Auflage des Wings for Life World Run. Mehr als 150.000 Menschen werden am Sonntag ab 13 Uhr weltweit an dem Lauf teilnehmen. Alle Startgelder kommen der Rückenmarksforschung zugute.

Das Besondere am Wings for Life World Run: Die Ziellinie kommt in Form eines "Catcher Cars" von hinten auf einen zu. Das Auto startet eine halbe Stunde nach den Läufern und erhöht nach und nach sein Tempo. Wie weit jemand kommt, hat ...