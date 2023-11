Wie Sporttalente nach Verletzungen stärker zurückkommen

Das Salzburger Schulsportmodell (SSM) bringt eine internationale Expertenrunde nach St. Johann. Sie wollen aufzeigen, wie man das Risiko von Verletzungen im Nachwuchssport reduziert und wie man mit den Blessuren der Talente am besten umgeht.

Bevor die spätere Slalomkönigin Marlies Raich in den Weltcup kam, hatte sie bereits fünf schwere Knieverletzungen hinter sich. Das Überwinden solcher Rückschläge diskutiert am Dienstag und Mittwoch eine hochkarätige Besetzung mit Sportmedizin-Koryphäe Josef Niebauer an der Spitze: Beim Symposium Nachwuchsleistungssport im Kultur- und Kongresshaus St. Johann wird Marlies Raich selbst über ihre Erfahrungen berichten.

Prävention und Rehabilitation im Nachwuchsleistungssport lautet das Thema. Sechs bis acht Prozent Drop-out-Quote geben Thomas Wörz, Geschäftsführer von Kongress-Veranstalter SSM Salzburg, zu denken: "Schule und Sport beschäftigen unsere Talente bis zu 60 Stunden pro Woche. Alle Beteiligten, besonders die Trainer haben eine große Verantwortung." Allzu oft würden Verletzte in einer Rehabilitiationsphase in der Luft hängen, weil das vertraute Betreuer-Umfeld nur mit den gesunden Aktiven arbeitet.

An vielen Schrauben müsse gedreht werden: "Oft fehlt es den Einsteigenden an der spezifischen Kraft, die für ihre Sportart notwendig ist", sagt Wörz. Dazu müsse die Angst genommen werden, aus einem Kader zu fliegen oder eine nächste Leistungsstufe nicht mehr zu schaffen. Umso wichtiger sei es, ein positives Umfeld in der Schule zu schaffen. Besonders herausfordernd seien die Übergänge, zunächst von Unter- zu Oberstufe und dann im Matura-Alter, das im Sport mit dem Sprung vom Nachwuchs zu Erwachsenenklassen einhergeht.

Josef Niebauer sieht auch die Eltern in der Verantwortung, ihre Kinder auch einmal beim sportlichen Ehrgeiz einzubremsen, ehe eine Überbelastung zu Verletzungen führt. Zudem solle Druck herausgenommen werden und auch ein Plan B neben der angestrebten Spitzensportkarriere überlegt werden: "Mit der erworbenen Kompetenz können Absolventinnen und Absolventen dem Leistungssport auch in anderen Funktionen erhalten bleiben."

Als Moderatorin auf der Bühne in St. Johann steht Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger, mittlerweile selbst Nachwuchscoach. Ihre Erfahrungen werden dabei mit einfließen: "Als Athletin war ich total im Tunnel und ein sturer Schädel. Meine zwei schweren Verletzungen waren prägend. Aber ich bin stärker wieder zurückgekommen."

