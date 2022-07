Wieder Baseball in Salzburg: Die Braves setzen ihre Siegesserie fort

Nach 15 Jahren Pause spielt das Land Salzburg wieder Baseball: notgedrungen gegen die Tiroler.

Ältere Semester werden sich noch an die Salzburg Hornets erinnern. Bis 2008 trainierten sie regelmäßig am Glanspitz. Dann passierte, was vielen passiert, die nicht rechtzeitig auf genügend Nachwuchs achten: Sie lösten sich auf.

Doch nun hat sich rund um die damaligen Spieler Richard Bermudez und Daniel Höfinger ein neues Baseball-Team formiert. 20 Mitglieder sind den ASKÖ Braves Baseball Hallein bereits beigetreten, neun braucht man fürs Spiel. In Ermangelung von Gegnern im eigenen Land spielen die Braves als fünftes ...