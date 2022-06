Wieder Sturzdrama um Vali Höll in Leogang

Die Weltcupsiegerin im Mountainbike-Downhill konnte bei ihrem Heimrennen erneut nicht gewinnen. Nach zwei Stürzen war die Saalbacherin chancenlos.

Wie ein Häufchen Elend saß Vali Höll nach ihrem missglückten Lauf am Samstag Mittag in Zielraum. Zahlreiche Umarmungen von Kolleginnen, Freunden und Familienangehörigen waren nur ein schwacher Trost. Die überlegene Siegesfahrt ihrer Schweizer Freundin Camille Balanche registrierte sie gar nicht, zu tief saß die Enttäuschung über den erneut verhauten Heim-Weltcup.

Höll brachte noch Rang sechs ins Ziel, 22 Sekunden hinter Siegerin Camille Balanche aus der Schweiz. Bei schwierigen Streckenbedingungen waren fast alle Elite-Frauen in Schwierigkeiten gewesen. Auch Höll, in der Qualifikation zweitschnellste Riderin, rutschte zum Entsetzen ihrer zahlreich angereisten Fans schon im oberen Streckenabschnitt weg, blieb aber dennoch weiter auf Tuchfühlung zur bis dahin führenden Nicole Myriam. Im besonders kniffligen Teilstück im Wald mit zahlreichen Wurzelpassagen legte die 20-jährige Salzburgerin aber einen Salto hin und rappelte sich erst mühsam wieder auf, ehe sie sich kopfschüttelnd über die Ziellinie kämpfte.

"Ich probier' es immer wieer und weiß nicht, warum es mir hier so schwer gemacht wird", klagte Valentina Höll, nachdem sie die erste Enttäuschung einigermaßen verdaut hatte. "Die Strecke war bei jedem Run anders. Dazu kommt, dass sie oben trocken und unten sehr schlammig ist. Man muss bei der Reifenwahl einen Kompromiss finden."

Höll war bemüht, optimistisch nach vorn zu schauen: "Es sind noch einige Rennen im Weltcup, noch ist nichts verloren. Aber es nervt mich extrem, dass es in den bisheringen Saisonläufen noch nicht so geklappt hat wie erhofft." Sie sprach auch die besonderen Herausforderungen des Hemirennens an: "Es ist schon extrem viel Druck. In der ganzen Region hängt mein Gesicht auf den Plakaten. Es sind viele Freunde und die Familie da, was mich zwar freut, aber auch zusätzlichen Druck bringt. Mir kommt vor, ich enttäusche die alle."

Die Strecke in Leogang kennt Vali Höll besser als jede andere, im Renneinsatz hatte sie aber seit ihrem Aufstieg in die Elite bisher immer Pech. Bei der WM 2020 stürzte sie beim Einfahren schwer, im Weltcup 2021 kam sie kurz vor dem Ziel zu Sturz, rettete aber noch den zweiten Platz. "Ich muss einfach lernen, mit dem Druck umzugehen, den ich mir selbst auferlege", sagte die Saalbacherin im Vorfeld des heurigen Rennens. Bisher war sie stets Qualifikationsschnellste gewesen.

Nächste Weltcupstation ist Anfang Juli Lenzerheide (SUI). Am Samstagnachmittag folgt in Leogang noch das Herrenrennen mit dem Österreicher David Trummer. Am Sonntag heißt es Daumendrücken für die tirolerinnen Mona Mitterwallner und Laura Stigger beim Cross-Country-Weltcup.