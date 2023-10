Wien-Doppel für Volleyballteams

Ersatzgeschwächt müssen die PSVBG-Volleyballerinnen bei Sokol/Post antreten. Die Salzburger Herren wollen gegen die Roadrunners Wien punkten, ehe eine schwere Cup-Aufgabe wartet.

Am Samstag lautet für beide PSVBG-Teams das Ziel Wien. Die Damen der PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg treffen auf Sokol/Post Wien und damit auf einen der Meisterschaftsfavoriten der Bundesliga. Unser Ziel ist es, die Wienerinnen zu ärgern und alles zu versuchen, Punkte aus Wien zu entführen", sagt Trainer Uli Sernow. Zwei grippebedingte Ausfälle (Sarah Dedrick, Anastasiia Tyshchenko machen die Aufgabe nicht einfacher. "Es wird kein einfaches Spiel, aber nach zwei Siegen in Folge (Liga und Cup) ist der Kampfgeist geweckt", sagt Kapitänin Lisa Sernow.



Die Herren spielen gegen die Roadrunners Wien und wollen nach der

Niederlage gegen die Mühlviertel Volleys wieder in die Siegerspur finden. Schon am Sonntag (15.30) wartet im ÖVV-Cup ein Schlager in Rif, wenn Bernhard Richter und Co. auf Erstligist VBC Weiz treffen.