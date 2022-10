Wien-Titel mit Dreisatzsieg über Shapovalov an Medwedew

Daniil Medwedew hat topgesetzt das Finale der Erste Bank Open 2022 geholt. Der Russe gewann am Sonntag in der Wiener Stadthalle gegen den ungesetzten Denis Shapovalov in 2:17 Stunden 4:6,6:3,6:2, wurde vom Kanadier aber am weitaus meisten in dieser Woche gefordert. Medwedew ist durch sein Abschneiden beim ATP-500-Tennisturnier fix bei den ATP Finals in Turin dabei und verbessert sich in der Weltrangliste von Position vier auf drei. Shapovalov rückt von 19 auf 16.

SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Favoritensieg in Wien - Daniil Medwedew holte sich den Titel

Für den Nordamerikaner ging es um seinen erst zweiten Titel auf der Tour, obwohl er schon einmal in den Top Ten gestanden ist. Und er startete hervorragend. Zum 2:1 nahm er Medwedew den Aufschlag ab, das war dem Russen im Turnierverlauf davor noch nicht passiert. Nur einen Breakball hatte der 26-Jährige in seinen ersten vier Partien zugelassen, den im Achtelfinale beim 6:3,6:3 im Achtelfinale gegen Lokalmatador Dominic Thiem abgewehrt. Shapovalov aber legte mit einer hervorragenden Returnleistung zum 4:1 nach und servierte später zur Satzführung aus. Medwedew war zumindest ein Rebreak gelungen und hat damit gezeigt, dass er sich nicht so einfach geschlagen geben will. Er nahm seinem Gegner zunächst auch im zweiten Durchgang das Service ab, doch Shapovalov war als Rückschläger immer am Drücker und nutzte seine sechste Chance zum Rebreak. Medwedew fand aber noch einmal eine Antwort und den Weg zum Satzausgleich. Ein Break zum 2:1 war schließlich die Vorentscheidung. Der bemühte, von seinem Landsmann Peter Polansky betreute Shapovalov wehrte sechs Matchbälle ab, kam aber nicht mehr heran. Es ist Medwedews heuer zweiter Titel nach jenem Anfang August in Los Cabos in Mexiko und sein insgesamt 15. auf der Tour. 14 davon gelangen dem US-Open-Sieger von 2021 auf Hartplatz, je sieben indoor und outdoor. Im Head-to-Head erhöhte Medwedew auf 4:2, Shapovalov gelang nach drei 0:2-Niederlagen in Folge zumindest wieder ein Satzgewinn gegen den Ex-Weltranglisten-Ersten. Medwedew verpasste es, als heuer insgesamt dritter Spieler nach Nick Kyrgios (AUS/Washington) und Taylor Fritz (USA/Eastbourne) einen Titel ohne Break gegen sich zu holen.