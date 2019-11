Wiesberger als Gesamtzweiter in Finaltag der European Tour

Bernd Wiesberger liegt im Kampf um den mit zwei Millionen Dollar dotierten Gesamtsieg der European-Tour weiter in Lauerstellung. Der Burgenländer fiel beim Saisonfinale in Dubai am Samstag mit einer 73er-Runde (1 über Par) zwar auf Rang 24 zurück, geht aber als Gesamtzweiter in den Schlusstag dieser Golfsaison. Der Spanier Jon Rahm übernahm vom Engländer Tommy Fleetwood die Gesamtführung.

SN/APA (AFP)/KARIM SAHIB Wiesberger in den grünen Feldern von Dubai