Bernd Wiesberger hat die 149. British Golf Open in Sandwich mit gesamt 282 Schlägen (2 über Par) beendet. Der Burgenländer spielte am Sonntag im Royal St. George's Club eine 71er-Runde (1 über Par) und beendet das mit 11,5 Mio. Dollar dotierte Turnier um Rang 60. Die Topspieler um den Führenden Südafrikaner Louis Oosthuizen hatten erst am Nachmittag begonnen.

Wiesberger spielte am Sonntag fünf Bogeys und vier Birdies.